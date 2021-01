Keliweb, sconti fino al 56% su domini e hosting

Keliweb è uno dei migliori provider di domini e hosting attualmente disponibili nel nostro paese (tra l’altro è un’azienda italiana con sede a Rende in provincia di Cosenza). Gli utenti possono trovare la soluzione migliore per le loro esigenze, sfruttando di vantaggiose offerte a tempo su diversi domini e offerte giornaliere su vari cloud hosting. Attualmente il risparmio varia tra il 10% e il 56%.

Keliweb: offerte per domini e hosting

Ad oggi, Keliweb propone sei domini a prezzi scontati. Per due di essi, ovvero .it e .com, l’offerta è valida solo per il trasferimento del dominio. Questo servizio consente di portare su Keliweb il sito ospitato dal vecchio provider, dopo aver comunicato il codice EPP che autorizza il trasferimento. Le promozioni attuali sono:

.it -> 7,90 4,90 euro/anno + IVA (sconto del 38%)

-> 4,90 euro/anno + IVA (sconto del 38%) .com -> 9,90 8,90 euro/anno + IVA (sconto del 10%)

-> 8,90 euro/anno + IVA (sconto del 10%) .info -> 19,90 15,90 euro/anno + IVA (sconto del 20%)

-> 15,90 euro/anno + IVA (sconto del 20%) .care -> 39,00 31,90 euro/anno + IVA (sconto del 18%)

-> 31,90 euro/anno + IVA (sconto del 18%) .casa -> 29,00 12,90 euro/anno + IVA (sconto del 56%)

-> 12,90 euro/anno + IVA (sconto del 56%) .guru -> 35,00 30,90 euro/anno + IVA (sconto del 12%)

Per quanto riguarda invece il cloud hosting, Keliweb propone quattro soluzioni con uno sconto del 30% fino al 31 gennaio. I piani di cloud hosting sono rivolti principalmente ai siti ad alto traffico che necessitano di maggiori risorse rispetto all’hosting condiviso. Tutti offrono traffico mensile illimitato, backup automatico 24h, certificato SSL, dominio gratis e supporto Node.js. Per i tre piani più costosi c’è anche un IP dedicato. Le principali differenze sono il numero di siti ospitabili, il numero di CPU, la dotazione di RAM e lo spazio su disco.

H1 (5 siti, 3 CPU, RAM 8 GB, SSD 20 GB) -> 298,80 209,16 euro/anno + IVA

-> 209,16 euro/anno + IVA H2 (10 siti, 4 CPU, RAM 12 GB, SSD 30 GB) -> 418,80 293,16 euro/anno + IVA

-> 293,16 euro/anno + IVA H3 (15 siti, 5 CPU, RAM 18 GB, SSD 40 GB) -> 538,80 377,16 euro/anno + IVA

-> 377,16 euro/anno + IVA H4 (20 siti, 6 CPU, RAM 32 GB, SSD 50 GB) -> 658,80 461,16 euro/anno + IVA

Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito, PayPal e bonifico bancario.