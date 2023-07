Kena lancia la promo dell'estate: 130GB a soli 6,99€ al mese

Kena lancia la bomba dell’estate. La nuova promozione è rivolta ai nuovi utenti e a quelli provenienti da una lista selezionata di operatori (tra cui Iliad, Poste Mobile e Fastweb), che potranno sottoscrivere una tariffa esclusiva: solo 6,99 euro al mese con 130 GB, minuti illimitati e 1.000 SMS inclusi. In più, Kena ti offre il primo mese di sottoscrizione, ti regala 200 GB per sessanta giorni e azzera il costo di attivazione.

Cosa include la promozione Kena a 6,99 euro al mese

Minuti Illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, 1.000 SMS verso tutti i mobili e 130GB di internet 4G (inclusi 7GB per navigare in Europa) a 6,99 euro al mese: è questa la nuova promozione estiva di Kena, attivabile fin da ora. Nel dettaglio, l’offerta offre chiamate senza scatto alla risposta e Giga 4G a scatti anticipati di 1KB con velocità in download massima di 60 Mbps e in upload fino a 30 Mbps sul territorio nazionale.

L’offerta Kena ha un costo di 6,99 euro al mese: non sono previsti, in via promozionale, contributi per l’attivazione né costi di emissione della SIM. Inoltre, se attivi l’offerta Kena ti regala anche un mese, 200 GB extra per sessanta giorni e altri 50 GB in più in regalo se attivi la ricarica automatica.

Può sottoscrivere l’offerta soltanto chi attiva un nuovo numero Kena oppure chi mantiene il proprio numero effettuando portabilità da una lista di operatori selezionati: Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings e Withu.

Attivare l’offerta è semplicissimo: puoi farlo direttamente online cliccando sul tasto “Acquista”, da app Kena Mobile disponibile sia per Android che per iOS, oppure chiamando il Servizio Assistenza Clienti 181.

