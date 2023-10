Kena Mobile: 130GB a soli 6,99€ a mese. L'attivazione è GRATIS.

Kena Mobile torna di nuovo con una promozione da non perdere, se avete intenzione di cambiare operatore. La nuova offerta è infatti riservata ai clienti Iliad, Poste Mobile, Tiscali, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri operatori virtuali, e consente di avere minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 sms e fino a 130GB per internet a soli 6,99€ al mese.

È possibile attivare il piano online, con spedizione e attivazione della SIM totalmente gratuiti. Se attivate ora l’offerta, Kena vi regalerà anche il primo mese, oltre a 100GB in più al mese per 6 mesi.

Kena Mobile: tutti i dettagli della nuova offerta

La nuova promo Kena Mobile si può attivare senza alcun costo online e permette di avere minuti illimitati verso tutti i numeri Italiani, fissi e mobili, 200 SMS e 130GB di traffico internet in 4G, con velocità di download massima di 60Mbps e upload di 30Mbps su tutto il territorio nazionale.

Essendo un operatore virtuale di proprietà di TIM, Kena garantisce e beneficia dell’elevata copertura dell’operatore Italiano. All’estero è possibile navigare facendo uso del roaming, la velocità dipenderà dagli accordi stretti da TIM con gli altri operatori. Il rinnovo avviene il giorno esatto in cui è stata richiesta l’attivazione del piano.

Oltre ai 100GB in più al mese, in regalo per 6 mesi, è possibile ottenere ulteriori 50GB aggiuntivi se viene abilitata la ricarica automatica con il conto o la carta.

L’attivazione di Kena Mobile è molto semplice e può essere fatta direttamente online, facendo clic sul tasto Acquista, di color arancione, che trovate in alto a destra. Inserite tutti i dati richiesti e terminate la procedura per ricevere direttamente a casa e senza costi di spedizione la SIM già attiva. In alternativa, si può attivare l’offerta anche dall’app Kena o chiamando il servizio clienti dedicato, componendo il 181.

Come tutti gli altri piani, l’offerta non ha alcun vincolo di permanenza ed è possibile cambiare nuovamente operatore in qualsiasi momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.