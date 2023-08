Kena Mobile, a 6,99 euro al mese hai ben 130 GB e minuti illimitati

Kena Mobile lancia una promozione destinata ai nuovi utenti e a coloro che provengono da una selezionata lista di operatori. Un’opportunità da cogliere al volo per godere di un pacchetto di servizi a un prezzo incredibile: soltanto 6,99 euro al mese. Ma cosa include?

La promozione, infatti, è la risposta a tutti coloro che desiderano una connessione internet veloce e affidabile, chiamate senza limiti e la libertà di inviare SMS a volontà. Con soli 6,99 euro al mese, avrai a disposizione ben 130GB di dati 4G, di cui 7GB utilizzabili anche in roaming in Europa, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili e 1.000 SMS inclusi.

Opzioni extra per tutti i nuovi utenti

Kena Mobile offre velocità massima di download di 60 Mbps e un upload fino a 30 Mbps su tutto il territorio nazionale, puoi navigare, condividere e restare in contatto con il mondo senza intoppi. Attivare l’offerta è semplicissimo e alla portata di tutti: puoi farlo online, tramite l’app Kena Mobile disponibile sia per Android che per iOS, oppure contattando il Servizio Assistenza Clienti al numero 181.

L’operatore vuole premiare la tua scelta, perciò ha riservato per tutti i suoi nuovi utenti delle risorse extra. Oltre al prezzo incredibilmente vantaggioso, l’offerta include il primo mese gratuito, 200GB extra da utilizzare per sessanta giorni e persino 50GB in regalo se decidi di attivare la ricarica automatica. Un modo per dimostrare quanto i nuovi utenti siano apprezzati e per far sì che tu possa sfruttare al massimo tutti i servizi offerti.

Questa opportunità è riservata a nuovi utenti Kena Mobile e a coloro che provengono da una lista selezionata di operatori, tra cui Iliad, Poste Mobile e Fastweb. Se rientri in questa categoria, non perdere l’occasione di unirti alla famiglia Kena Mobile e godere di un’esperienza di connessione e comunicazione senza pari.

