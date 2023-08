Kena Mobile, a 6,99€ al mese hai chiamate illimitate, SMS e 130 GB

Kena Mobile torna a far parlare di sé con una nuova, interessante offerta mobile: 130 GB, minuti illimitati e 200 SMS a soli 6,99 euro al mese. Attivando la promozione, Kena ti offre il primo mese, azzera il costo di attivazione (altrimenti di 4,99 euro) e ti regala 200 GB extra per sessanta giorni da utilizzare come meglio preferisci. E se attivi la ricarica automatica, hai 50 GB in più in regalo.

Kena a 6,99 euro mensili: cosa offre?

Andiamo a valutare l’offerta proposta dall’operatore. Kena mette a disposizione minuti illimitati per chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, 200 SMS verso tutti i mobili e 130 GB di internet 4G (inclusi 7 GB per navigar in Europa) al costo di soli 6,99 euro al mese.

Le chiamate sono senza scatto alla risposta, mentre Internet offre una velocità in download fino a 60 Mbps e in upload fino a 30 Mbps sul territorio nazionale. Non tutti, però, potranno accedere alla promozione: soltanto chi attiva un nuovo numero Kena Mobile e chi mantiene il proprio migrando da una selezione di operatori.

Gli operatori consentiti sono: Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

Tutte le nuove sottoscrizioni riceveranno da Kena un mese gratuito e 200 GB per 60 giorni. Il costo di attivazione, pari a 4,99 euro, è azzerato. Se scegli di attivare anche la ricarica automatica, ottieni subito 50 GB in più in regalo.

Insomma: con Kena Mobile non sarai mai più a corto di GB. Attiva l’offerta direttamente online e segui la procedura guidata a schermo per ricevere in poco tempo la tua nuova SIM Kena pronta per essere attivata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.