Kena Promo Natale: 50GB extra GRATIS per 12 mesi

Con la Promo Natale di Kena Mobile hai il primo mese pagato ed inoltre 50 Giga di traffico dati extra gratuiti per 12 mesi.

Il Natale si avvicina ed un buon regalo da farsi è sicuramente questa promozione del virtuale ex Noverca disponibile a soli 6,99 euro mensili.

Vediamo dunque la tariffa natalizia disponibile per nuove attivazioni e per chi intende cambiare gestore. La portabilità è compresa solo da determinati gestori virtuali che vedremo di seguito.

Kena Mobile Promo Natale: i dettagli

Questa offerta economica attivabile ONLINE con 50 Giga in più per 12 mesi prevede 130GB di traffico internet in 4G con velocità massima fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, minuti illimitati di chiamate verso qualsiasi gestore sia mobile che fisso di tutta Italia e 200 messaggi ogni mese. Compresi nel canone, troviamo anche 7 Giga di internet in roaming da utilizzare ogni mese durante i propri viaggi in Europa.

Il prezzo richiesto è pari a soli 6,99 euro ogni mese.

Tale offerta telefonica è disponibile con primo mese GRATIS richiedendo un nuovo numero oppure passando il proprio da Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lyca Mobile, Coop Voce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile e Withu.

Inoltre, il prezzo mensile include anche il Servizio VoLTE ed anche la possibilità di attivare la Ricarica Automatica. Questa comoda opzione ti permette di rinnovare automaticamente tramite addebito bancario la tua promozione. Con questo servizio ci sono anche 50GB di internet aggiuntivi compresi ogni mese.

Costi ed altro

Il costo iniziale è completamente azzerato grazie all’iniziativa natalizia di Kena Mobile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.