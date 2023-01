Kena regala 150 GB complessivi, ecco come

Kena Mobile regala 150 GB complessivi a vecchi e nuovi clienti. Come? Il secondo brand di TIM non è la prima volta che fa offerte del genere, sia per attirare nuovi clienti e sia per premiare quelli che già lo sono.

Iniziamo dalla promo natalizia di 100 GB in scadenza fra due giorni. Gli utenti che entreranno in questa pagina per passare a Kena Mobile, avranno in regalo questi giga, che potranno usare per 30 giorni a partire dalla data di attivazione.

Invece, coloro che sono già clienti Kena per poter ottenere questi giga in più dovranno pagare 1,99 euro.

Qual è il piano tariffario più conveniente economicamente per passare col gestore? Kena a 6,99 euro al mese, con cui si otterranno 130 GB di traffico dati in 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 500 SMS verso tutti i numeri.

Talaltro, in questo periodo, il costo di attivazione a 4,99 euro è azzerato, quindi non si pagherà assolutamente nulla.

Possono accedere a questa offerta coloro che provengono da ILIAD, POSTE, LYCA, FASTWEB e altri MVNO, ma anche chi vuole attivare un nuovo numero.

Come si arriva a 150 GB complessivi gratis?

Per arrivare a 150 GB complessivi gratis, è necessario poi attivare il servizio Ricarica Automatica sia per l’offerta di cui sopra che per tutte le altre. In questo modo si riceveranno in omaggio 50 GB di traffico dati gratuiti mensili.

Nelle settimane precedenti, questa promo risultava essere valida fino al 15 gennaio 2023, invece adesso, stando a quanto risulta sul sito Web ufficiale dell’operatore, la nuova scadenza è stata fissata per il 28 febbraio 2023.

L’opzione aggiuntiva 50 Giga Gratis Per Te Con Ricarica Automatica si attiva al primo rinnovo successivo dell’offerta sottoscritta in questa pagina.

Se il servizio Ricarica Automatica rimane attivo insieme all’offerta principale, ogni mese l’opzione si rinnova automaticamente, anche dopo il 28 febbraio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.