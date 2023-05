KenaMobilePROMO: 130 GIGA a meno di 7 euro al mese

Oggi vediamo la nuovissima KenaMobilePROMO attualmente disponibile sia in portabilità sia per chi richiedere un nuovo numero. Il tutto con attivazione

KenaMobilePROMO: 130GB di internet a 6,99€, i dettagli

La promozione del momento prevede ben 130 Giga di traffico dati in LTE su rete Telecom Italia con picchi di velocità che possono arrivare a massimo 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, minuti senza limiti e senza scatti alla risposta verso qualsiasi operatore mobile o fisso in tutta Italia e 1000 messaggi sempre intesi verso tutti i gestori. Il tutto per soli 6,99 euro al mese. Inoltre, nel canone mensile troviamo anche ben 7GB di traffico internet da utilizzare in roaming su tutto il territorio europeo senza alcun costo aggiuntivo.

Questa tariffa lo-cost del second brand TIM è attivabile sia per chi intende avere un nuovo numero sia per chi passa da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobil, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu Italia, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings e Withu.

Come da tradizione Kena, la promozione non prevede vincoli contrattuali e viene rinnovata da credito residuo.

Costi ed altro

Questa offerta telefonica è disponibile ONLINE per un periodo limitato di tempo senza alcun costo iniziale da dover sostenere. La spedizione della SIM a casa è completamente gratuita. Inoltre, con la Ricarica Automatica hai 50 Giga in regalo.

