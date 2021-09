Keynote, Pages e Numbers: aggiornamento disponibile

Keynote, Pages e Numbers: Apple ha annunciato un nuovo aggiornamento per i tre servizi propri della suite iWork, evolvendo così le precedenti versioni. In gran parte si tratta di evoluzioni pensate per meglio integrare le app con l'esperienza mobile, evitando la semplice trasposizione dei contenuti in base alla dimensione del dispositivo in uso, ma rendendo quest'ultimo effettivamente funzionale all'apertura ed all'uso dei contenuti stessi.

Così Bob Borchers, Vice President of Worldwide Product Marketing di Apple, ha unito i puntini per tratteggiare il profilo di quella che è la versione 2021 della suite:

In ufficio, a scuola o in smart working, le persone amano usare Keynote, Pages e Numbers perché offrono funzioni potenti, semplicità d’uso e un'esperienza integrata su iPhone, iPad e Mac. Oggi queste app diventano ancora più potenti e versatili, grazie a nuove funzioni per la collaborazione e la produttività che permettono a chiunque di creare presentazioni più personali ed efficaci, di lavorare facilmente su iPhone e, per la prima volta, di sfruttare appieno le tabelle pivot su dispositivo mobile.

iPhone, iPad, Mac: l'obiettivo è quello di una operatività senza soluzione di continuità, definendo un flusso ideale di lavoro tra differenti postazioni avvalorando, invece che trasformando in limite, le differenze tra i dispositivi in uso.

Keynote, Pages e Numbers: tutte le novità di iWork

Queste le novità previste dal nuovo update:

Keynote

“Nuovi potenti strumenti rendono le presentazioni Keynote più personali, coinvolgenti e collaborative. Grazie alla possibilità di usare la fotocamera frontale di iPhone, iPad e Mac, ora chi presenta può aggiungere video live direttamente alle presentazioni e apparire insieme al contenuto sulla diapositiva: una funzione ideale per le lezioni, i video tutorial e le presentazioni a distanza con app per videoconferenze. I video live si comportano come gli altri oggetti, quindi è possibile ridimensionarli o applicare stili con maschere, cornici, ombre e riflessi per un risultato più elegante. Su Mac, è possibile collegare varie fotocamere esterne per migliorare ulteriormente l'esperienza dei video live, e anche mostrare sulla diapositiva lo schermo di un iPhone o iPad collegato per dimostrazioni interattive in diretta“;

“Le persone leggono i documenti Pages soprattutto su iPhone, e ora Pages offre una nuova esperienza che migliora come non mai la lettura e la modifica da dispositivo mobile. Con l'ultimo aggiornamento, “Vista schermo” mostra automaticamente testo, immagini e altri elementi in un flusso continuo a singola colonna ottimizzato per il display di iPhone. Il testo è ingrandito per facilitare la lettura, foto e disegni si adattano alle dimensioni del display, ed è possibile scorrere le tabelle in orizzontale. “Vista schermo” è disponibile per tutti i documenti di elaborazione testi e non richiede configurazioni aggiuntive. Quando questa funzione è abilitata, l’utente ha comunque accesso a tutti gli strumenti di modifica di Pages. È anche possibile disattivare “Vista schermo” in qualsiasi momento per vedere il layout di pagina prima di stampare o pubblicare il documento“;

“Con la sua interfaccia intuitiva e la possibilità di mostrare le informazioni in splendidi grafici, Numbers è da sempre il modo migliore per ottenere il massimo dai dati. Ora, grazie alle tabelle pivot, è possibile riepilogare, raggruppare e riordinare velocemente i dati per individuare e analizzare modelli e tendenze. Creare una tabella pivot in Numbers è semplice e intuitivo: basta selezionare i dati da includere, scegliere come raggrupparli e riepilogarli, e accedere alle altre opzioni di visualizzazione nella barra laterale. La tabella pivot che ne deriva ha un layout chiaro che la rende facilmente leggibile e interpretabile per l'utente. L’utente può visualizzare le tabelle pivot con utili grafici, condividere i dati pivot con altre persone mantenendo privati i dati sorgente, e perfino importare o esportare le tabelle pivot in Microsoft Excel. Numbers è la prima app a permettere di sfruttare appieno le tabelle pivot su dispositivo mobile, con lo stesso set di funzioni su iPhone, iPad e Mac, consentendo all’utente di lavorare con questo potente strumento di analisi dei dati ovunque si trovi. Inoltre, i grafici a Radar sono un nuovo tipo di grafico che permette di confrontare visivamente variabili multiple mostrando le somiglianze come aree sovrapposte, in modo da individuare a colpo d’occhio differenze e scostamenti. E i nuovi filtri consentono di trovare voci duplicate e valori univoci nei dati, o di visualizzare o nascondere le righe che corrispondono a un valore specifico“.

Il download (gratuito) delle nuove release di Keynote, Pages e Numbers è disponibile a partire da oggi su App Store e Mac App Store.