Khaby Lame e l'AI: quanto vale il fattore umano sui social?

Immagina di essere un ragazzo ventenne alle prese con un licenziamento. È il marzo 2020, è appena scoppiata una pandemia mondiale e la fabbrica per cui lavori ha deciso di tagliare. Ti lasciano a casa. All’improvviso ti ritrovi con parecchio tempo libero da occupare. Apri un profilo TikTok e pubblichi video in cui nemmeno parli. Meno di sei anni dopo ti ritrovi con qualcuno che dall’altra parte del mondo ti stacca un assegno miliardario. È questa, in estrema sintesi, la storia di Khaby Lame (sempre che le cifre siano confermate).

L’impero social di Khaby Lame

Una traiettoria che solo la popolarità social avrebbe potuto disegnare. Oltre 160 milioni di follower sulla piattaforma di ByteDance, senza contare le altre, per una visibilità che da subito fa gola ai brand. Si aggiunga la notorietà che arriva dalla partecipazione a programmi TV per avere un quadro più completo. Non è difficile immaginare perché in questi giorni si sta parlando di un’acquisizione della società Step Distinctive Limited che ne gestisce contenuti e immagine da parte di Rich Sparkle Holdings, quotata al Nasdaq.

Qualcuno stima l’entità dell’affare in 900-975 milioni di dollari, ma il comunicato ufficiale del 15 gennaio non fa alcun riferimento a cifre. Il valore della stretta di mano cambia comunque poco: ci si può stupire solo se si ritiene quello degli influencer un mercato non degno di spostare certi capitale. Quanti miliardi di dollari abbiamo visto muoversi nelle operazioni delle Big Tech, per allungare le mani su prodotti dalle prospettive talvolta incerte? Per quale motivo non dovrebbe accadere lo stesso per il profilo TikTok più seguito al mondo?

Un gemello artificiale creato con l’AI?

Un’altra indiscrezione riguarda la possibilità che l’accordo copra anche lo sfruttamento dell’immagine attraverso l’impiego di un gemello virtuale (termine orribile, ma che rende l’idea), una sorta di deepfake AI con cui produrre contenuti senza il coinvolgimento di Khaby Lame. Va precisato che non ci sono conferme, ma voci di corridoio che come sempre in questi casi si autoalimentano.

Nel valutare la bontà di un’eventuale operazione simile in prospettiva non si può non tener conto di un aspetto fondamentale: i follower. A decidere il successo o il fallimento di una replica artificiale su TikTok non saranno né la sua controparte in carne e ossa né chi ha staccato un assegno miliardario, ma coloro che con le visualizzazioni hanno trasformato in poco tempo un ventenne licenziato in una star mondiale.

Il nodo della questione è lo stesso di sempre: che valore siamo ancora disposti ad attribuire al fattore umano, quando si tratta di creatività? Fa ancora differenza guardare un contenuto creato da un autore o da un algoritmo? Oppure siamo arrivati al punto in cui non c’è più differenza?

Il potere non è nelle mani degli influencer

Quanto accaduto con Chiara Ferragni, al di là delle sentenze della giustizia, dimostra come nel mondo social il potere non sia esercitato dagli influencer, ma da chi li segue. È sufficiente un errore, un passo falso, per giocarsi la fiducia e la credibilità. I follower danno, i follower tolgono. E il loro contatore rimane il termometro a cui guardano i brand quando scelgono di investire.

Khaby Lame ha costruito il proprio impero sull’universalità del gesto, sull’essenzialità. Non gli è neppure servito parlare nella sua scalata a TikTok. È ciò che lo rende profondamente diverso dalla grande maggioranza dei suoi colleghi. Ed è per questo che sfugge a ogni previsione. Ogni ulteriore valutazione su un accordo di cui non si conoscono i termini sarebbe superfluo.