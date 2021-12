Kickstarter, il crowdfunding in salsa blockchain

Che il business di Kickstarter avesse bisogno di un rinnovamento è cosa nota da tempo. La formula fin qui proposta, basata sul crowdfunding (il finanziamento collettivo di nuove idee, progetti o prodotti) ha iniziato a mostrare i segni del tempo si è manifestato il bisogno di trovare altre strade da percorrere. Verso quale direzione? Quella che punta alla blockchain.

L'ipotesi è stata inizialmente avanzata da Bloomberg citando le criptovalute, la compravendita di NFT e più in generale la gestione di informazioni e raccolte fondi attraverso infrastrutture distribuite. È poi giunta quasi immediata la conferma da parte della società, con un comunicato ufficiale in cui si fa riferimento a un futuro più aperto, collaborativo e decentralizzato.

