Kimoa: ecco la bici elettrica di Fernando Alonso

Il prossimo Gran Premio di Formula 1, in scena nel fine settimana sul circuito statunitense di Miami, vedrà non solo un nuovo testa a testa tra la Ferrari di Leclerc e la Red Bull di Verstappen, ma anche l’esordio della prima bici elettrica a marchio Kimoa. Per chi non ne fosse a conoscenza, si tratta del brand creato da Fernando Alonso. Articoli come cappellini, occhiali e tute da ciclista sono già disponibili nello store ufficiale su Amazon. Il pilota spagnolo, in passato di casa a Maranello, oggi è impegnato con la monoposto della scuderia Alpine.

Formula 1 e bici elettriche: Kimoa, by Fernando Alonso

Non si tratterà certo di una due ruote accessibile economicamente a tutti: il prezzo partirà da 2.799 dollari a salire. È già attivo l’editor sul sito ufficiale attraverso cui personalizzare il telaio in fibra di carbonio stampato in 3D, il cambio, la sella e altri dettagli. A occuparsi della costruzione e dell’assemblaggio è Arevo, realtà che già commercializza la propria linea di eBike (Superstrata). La qualità costruttiva è tra i principali punti di forza, come si apprende dal comunicato.

A differenza di altre bici in fibra di carbonio, i cui telai sono incollati o avvitati impiegando dozzine di parti ottenute con materiali compositi di vecchia generazione, quello utilizzato da Kimoa è costruito senza alcun punto di giuntura per una solidità senza paragoni.

A livello di autonomia, la bici elettrica Kimoa di Fernando Alonso è in grado di percorrere quasi 90 Km. La ricarica completa della batteria presente a bordo richiede circa un paio d’ore.

Fortunatamente, non è necessario spendere tanto per mettersi alla guida di una eBike. A chi cerca un mezzo per muoversi agilmente e in modo comodo in città, il mercato offre oggi alternative ben più accessibili, come nel caso del modello Discovery E400, il più venduto su Amazon.

