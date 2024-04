Kindle Paperwhite 16GB per leggere anche in vacanza senza freni (-17%)

Kindle Paperwhite è una rivelazione. Se ami leggere o ti vuoi approcciare al mondo dei libri in digitale, questo è il dispositivo da acquistare. È un investimento senza se e senza ma, tuttavia considera che non solo gli eBook costano di meno delle copie fisiche ma hai anche abbonamento come Unlimited che svoltano la situazione.

Nella versione da 16GB e con pubblicità (quando è in stand by sullo screensaver ti vengono suggeriti dei libri) è in promozione su Amazon. Lo sconto del 17% fa scendere il prezzo a soli 132,99€ per un acquisto nettamente più conveniente.

Approfittane, le spedizioni sono gratuite e sei hai un abbonamento Amazon Prime sono rapide.

Kindle Paperwhite in borsa e nello zaino: impossibile farne a meno

Inizialmente potrebbe sembrarti strano leggere in digitale ma quando ci prendi la mano, si salvi chi può” Ti ritroverai a masticare libri a più non posso non rendendotene neanche conto. La potenza di Kindle Paperwhite è proprio questa ossia metterti a tuo agio e farti entrare in contatto con storie e mondi vari senza farti rimpiangere la carta.

Tutto merito delle sue dimensioni, del suo peso piuma e del display che simula la carta in sè e per sé. Ebbene, non hai un semplice display davanti ma una tecnologia che non affatica la vista.

All’interno dei tuoi libri puoi sottolineare, annotare, avere dizionari a disposizione se leggi in lingue diverse da quella italiana e personalizzare la vista. Modifica carattere, grandezza, orientamento (verticale od orizzontale), margini e spaziatura. Inoltre regola sia la luminosità che la temperatura.

16GB di spazio sono infiniti per file .ePub e simili. In più ricorda che hai a disposizione un prodotto che è totalmente impermeabile e che ha una batteria che dura diverse settimane con appena una carica.

Kindle Paperwhite diventa tuo in promozione su Amazon, non te lo perdere scontato del 17% e completa l’acquisto con 132,99€.

Spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.