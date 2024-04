Kindle Paperwhite al 19% di SCONTO: anche a rate TASSO ZERO

Porta tutti i libri che ami sempre con te avendo la sensazione di leggerli su carta anche se da display. Oggi trovi un’ottima offerta su Amazon. Acquista Kindle Paperwhite al 19% di sconto! Con 16GB di storage hai tutto lo spazio che vuoi per scaricare e leggere i tuoi eBook.

Iscrivendoti a Kindle Unlimited, dopo l’acquisto, ottieni 3 mesi di abbonamento gratuiti. Devi solo registrarti con il tuo account sul dispositivo. Oltre all’ottimo prezzo, se sei un cliente Prime, hai anche la consegna gratuita inclusa nell’offerta. Inoltre puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero da soli 26 euro al mese.

Kindle Paperwhite a prezzo folle

Scopri quanto è bello leggere libri dal Kindle Paperwhite, oggi in offerta a un ottimo prezzo. Con un display da 6,8 pollici e bordi sottili, hai uno spazio di lettura confortevole per i tuoi occhi. La durata della batteria è di 10 settimane circa.

Lo schermo antiriflesso da 300 ppi garantisce la sensazione di leggere su carta stampata. In un unico posto hai accesso a tantissimi libri, dai grandi classici ai più recenti bestseller. Puoi portarlo con te anche al mare dato che è resistente all’acqua con grado IPX8.

Acquistalo adesso al 19% di sconto. Questa promozione è dedicata a te che sei un cliente Prime. Altrimenti, se ancora non ti sei abbonato, puoi iscriverti attivando una prova gratuita di 30 giorni. Subito per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.