Kindle Paperwhite ANCORA in sconto, la tua chance di passare al DIGITALE

Kindle Paperwhite è il miglior lettore di eBook attualmente sul mercato. Sono gusti soggettivi e ovviamente legati al fatto che io ne abbia uno? Sì, ma se ti fidi di una persona che ha una media di 100 libri letti ogni anno… ti stai fidando.

Questo lettore è eccezionale, comodo e pratico. All’inizio sembra strano leggere su uno schermo ma appena prendi la mano, inizi a leggere un capitolo dopo cena e poi non ti accorgi che sta suonando la sveglia del mattino per andare a lavoro. Siccome è in promozione su Amazon con un 18% di sconto nella versione senza pubblicità e 16GB di spazio, acquistalo ora. Paghi 139,99€ anche a rate.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con Prime attivo.

Kindle Paperwhite: leggere non è mai stato così pratico

Praticità, è questo quello di cui ti voglio parlare.

Leggere è bellissimo, indipendentemente dal genere e dalla serietà dei libri che una persona può o meno amare. Ti permette di tenere il cervello sempre attivo ma allo stesso tempo staccarlo, precipitare in un mondo che non è il tuo e vivere cento avventure in cento pagine diverse. Portarsi dietro un libro di 800 pagine, tuttavia, lo è di meno. Nella tua libreria è fighissimo? Ci credo, con le edizioni limitate che costano un rene, ultimamente, ci mancherebbe ma nel quotidiano quanto è pratico?

Kindle Paperwhite ti stravolge la vita e ti priva del profumo delle pagine marchiate dall’inchiostro ma allo stesso tempo rende le letture alla portata di tutti, tutto, ovunque e in qualsiasi spazio temporale.

Leggero e con schermo illuminato personalizzabile sia in intensità che temperatura. Ha una batteria che dura diverse settimane ed è impermeabile per usarlo anche in estate al mare.

La personalizzazione raggiunge i massimi livelli potendo scegliere grandezza di carattere, tipo di carattere, margini, orientamento e tutto quello che concerne l’impaginazione. In questo modo la lettura può essere accessibile a chiunque.

Con Prime hai accesso a Reading che ti mette a disposizione diversi titoli gratuiti ogni mese, se vuoi attivi Unlimited per accedere ad altri milioni tra cui le nuove uscite in qualsiasi lingua e, in generale, gli eBook costano molto meno rispetto ai cartacei.

Ci sono altre mille motivazioni per acquistare Kindle Paperwhite ma devi provarlo per capire. Collegati su Amazon dove lo sconto del 18% te lo fa acquistare a soli 139,99€.

