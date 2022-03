Kindle Paperwhite: il nuovo modello tocca il MINIMO STORICO

Se da tempo stavi pensando di passare alle letture in digitale, l‘offerta che ti riserva Amazon è proprio ciò che fa al tuo caso. Infatti il nuovissimo Kindle Paperwhite può diventare tuo al minimo storico: se ne approfitti al volo te lo porti a casa a soli 119,90€. Anche se sei restio nei suoi confronti io ti dico solo una cosa: tempo di prenderci la mano e te lo porterai sempre dietro.

Con spedizioni veloci e gratuite, lo ricevi a casa in uno o due giorni se hai Prime.

Kindle Paperwhite: la rivoluzione è sotto ai tuoi occhi

Da lettrice seriale di cartacei so bene qual è la paura di passare al digitale, però te lo dico onestamente: a me un libro dura letteralmente 2 giorni quindi o metto la mano al portafogli o mi godo la mia vita con Kindle Unlimited a poco prezzo. Di questo parliamo tra un paio di secondi, ma prima ti spiego in breve la rivoluzione di questo prodottino.

Con un design totalmente nuovo, il Kindle Paperwhite uscito da pochissimo sul mercato ti fa sognare ad occhi aperti. Display più ampio, a filo, quasi senza bordi sui laterali e che ti offre un’esperienza immersiva a tutti gli effetti. Con la sua resistenza all’acqua non hai paura di utilizzarlo ovunque e credimi, lo farai.

Conta che ora ha delle features che prima trovavi solo sul modello più costoso della linea, l’Oasis. In modo particolare puoi regolare sia la luminosità che la temperatura stessa adattandola alle tue esigenze.

A disposizione non solo hai 8 GB di spazio su cui mettere una libreria intera, ma con la batteria che non si esaurisce mai leggi a più non posso.

Cos’è Kindle Unlimited? Un abbonamento che per i primi due mesi è gratuito, dopodiché paghi 9,99€ e ti godi milioni di libri senza limiti. Praticamente il Netflix di noi lettori.

Dai una chance a Kindle Paperwhite e non te ne pentirai, lo acquisti all’istante su Amazon con soli 119,90€. Se pensi che sia un prezzo troppo alto, suddividi l’importo in cinque rate, non paghi niente in più e ti togli un sassolino nella scarpa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.