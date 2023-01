Kindle Paperwhite in offerta e hai subito migliaia di libri da leggere

Piccola, ma significativa offerta di Amazon su Kindle Paperwhite. L’eReader più amato e conosciuto della rete è in promozione con uno sconto di 20 euro sul prezzo di listino, con spedizione Prime e consegna garantita al primo rifornimento di scorte.

Non devi far altro che approfittare subito dello sconto per avere la possibilità di salvare migliaia di libri e portarli sempre con te: e con una singola ricarica tramite USB-C il tuo dispositivo sarà in grado di accompagnarti per intere settimane.

Kindle Paperwhite: per gli amanti della lettura e non solo

Kindle Paperwhite è la scelta perfetta per gli amanti della lettura che vogliono avere con sé, in un solo dispositivo, tutti i loro libri preferiti e scoprirne nel frattempo di nuovi. Il tutto sfruttando l’ottimo schermo da 6.8 pollici con bordi sottili e tonalità della luce regolabile: grazie alla tecnologia dell’inchiostro elettronico sarà come leggere su carta e la tua vista non sarà mai affaticata.

Il merito va al display antiriflesso, certo, ma la possibilità di regolare la tonalità della luce da bianco ad ambra permette di non affaticarsi mai gli occhi neanche dopo ore di lettura continuata e in scarse condizioni di luminosità.

Resistente all’acqua, il Kindle è pensato anche per resistere a immersioni accidentali in acqua: perfetto per leggere sulla vasca o portarlo con sé al mare, al lago e dove vuoi. Inoltre, con l’acquisto hai anche 3 mesi di abbonamento gratuito a Kindle Unlimited che ti permette di accedere a milioni di libri da leggere quando e come vuoi.

Approfitta dunque dello sconto e paga il tuo Kindle Paperwhite risparmiando subito 20 euro sul prezzo di acquisto. E anche se non ami leggere forse con questo metodo innovativo cambierai abitudini e ti scoprirai presto un avido lettore.

