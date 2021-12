Kindle PaperWhite: la nuova versione in SUPER SCONTO

E' arriva l'ora di farti un regalo speciale, ebbene sì: devi portarti a casa un Kindle PaperWhite soprattutto perché la nuova versione è in offerta su Amazon. Infatti grazie a un ribasso del 14% hai l'occasione di pagarlo appena 119,99€ e di rivoluzionare il tuo modo di leggere. Puoi pagarlo in un'unica soluzione o mediante le 5 mensilità proposte dall'e-commerce.

Le spedizioni sono ovviamente senza alcun costo aggiuntivo se possiedi Prime e operate nel minor tempo possibile.

Kindle PaperWhite: un nuovo modo di leggere

A primo acchito leggere in digitale ti potrebbe sembrare strano ma una volta che ci prendi la mano non puoi farne più a meno. La nuova versione del lettore di ebook poi, non può che stupirti visto e considerato che integra al suo interno tante varie migliorie. Ad esempio? Puoi leggere regolando non solo la luminosità ma anche la tonalità della luce!

Anzitutto, se non ti sei mai approcciato a questo genere di dispositivo ti voglio elencare i suoi punti forti:

è leggerissimo tant'è che lo tieni con una sola mano;

tant'è che lo tieni con una sola mano; ha uno schermo a filo con la struttura ampio e pazzesco;

con la struttura ampio e pazzesco; ha 8 GB di RAM che praticamente ti permettono di custodire una libreria;

che praticamente ti permettono di custodire una libreria; la batteria è interminabile in termini di autonomia: ci puoi fare persino due settimane senza problemi;

in termini di autonomia: ci puoi fare persino due settimane senza problemi; è totalmente impermeabile.

Ti ricordo che è in atto persino la promozione con cui accedi a due mesi di Kindle Unlimited gratuitamente così potrai leggere tutti i volumi che vorrai senza limiti e senza pagare neanche un euro, provalo qui.

Già solo con l'acquisto se sei abbonato Prime accedi a Prime Reading che ti mette diversi libri a disposizione senza alcun costo aggiuntivo. Se non sei abbonato è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita

Acquista subito il tuo nuovo Kindle PaperWhite su Amazon a soli 119,99€. Lo ordini e lo ricevi a casa nel minor tempo possibile.