Kindle Paperwhite Signature Edition è svenduto su Amazon, tuo da 32€

Vuoi un Kindle Paperwhite Signature Edition? Con la festa delle offerte di Primavera hai l’acquisto perfetto sotto il naso. Su Amazon è andato in sconto con un bel ribasso del 20% e lo puoi acquistare direttamente a 159,99€ oppure frazionare la spesa in 5 rate da 32€ senza alcun interesse. Finalmente esaudisci il desiderio di avere l’ebook reader più ambito a prezzo favoloso. Non perdere tempo e aggiungilo in carrello, visto che si parla del modello da 32 GB con luminosità automatica.

Kindle Paperwhite Signature Edition tra le tue mani: cosa ha di speciale?

Se hai fatto qualche ricerca, avrai notato che esistono diversi modelli del lettore di ebook di Amazon. Kindle Paperwhite Signature Edition è tra i più ambiti per diverse comodità, sono del tutto opzionali ma rendono l’utilizzo premium a tutti gli effetti. Senza indugio ti dico subito che sono la ricarica wireless e la luce con regolazione automatica. La prima caratteristica rende la ricarica del tuo prodotto ancora più elementare e facile, mentre la seconda ottimizza la lettura. Se ti trovi in un ambiente e la luce cambia con il passare del tempo, automaticamente anche la retroilluminazione del tuo ereader si modifica ai livelli ottimali. Nulla ti vieta di poter giocare anche con le varie opzioni e personalizzare sia la luminosità che la temperatura sotto i tuoi gusti.

Dimensioni compatte, peso piuma e uno schermo a filo con effetto eInk ossia replica la carta. La lettura di libri e graphic novel non è mai stata così comoda e perfetta. Personalizza l’impaginazione scegliendo font, dimensioni, margini, orientamento e leggi quanto vuoi senza che i tuoi occhi si possano affaticare. Oltre a ciò, le altre feature interessanti di questo prodotto sono:

32 GB di spazio per conservare una biblioteca, letteralmente, al suo interno;

batteria che dura diverse settimane;

cambio pagina del 25% più veloce rispetto ai modelli precedenti;

schermo con effetto anti riflesso;

resistenza all’acqua con certificazione IPX8.

La promozione di Amazon

La festa delle offerte di Primavera su Amazon è iniziata oggi e porta con sé questo incredibile sconto del 20%. Collegati su Amazon per comprare il tuo Kindle Paperwhite Signature Edition a 159,99€ scegliendo anche le 5 rate senza interessi da 32 euro.