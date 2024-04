Kindle Paperwhite Signature Edition per 32GB di spazio e ricarica wireless

Un passo in avanti rispetto al classico Kindle. Kindle Paperwhite Signature Edition è un prodottino unico che se desideri, eleva la tua lettura in digitale all’ennesima potenza. Con un bel display ampio e il feeling della carta, ti fa immergere nei tuoi racconti preferiti con una maestria esagerata.

Su Amazon hai la possibilità di portarlo a casa con uno sconto del 16%. È raro che vada in promozione quindi se è da tempo che lo tieni sotto controllo, approfittane subito. Collegati in pagina e completa l’acquisto a soli 159,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Kindle Paperwhite Signature Edition, la lettura in digitale è super

Con Kindle Paperwhite Signature Edition la lettura in digitale viene elevata all’ennesima potenza. Le differenze sostanziali con il modello Paperwhite classico sono tre ossia i 32GB di spazio al suo interno, la regolazione della luminosità frontale automatica e la presenza della ricarica wireless.

Hai a disposizione un display da 6,8 pollici che è eccezionale perché replica il feeling della carta. Tuttavia hai tutte le impostazioni a disposizione per poter modificare le impaginazioni, i caratteri, i margini, la visione in orizzontale o verticale.

Ovviamente non mancano all’appello le regolazioni per la luminosità e per la temperatura.

Conta che il Kindle ha memoria da vendere così come batteria: puoi leggere per intere settimane senza preoccuparti dell’autonomia. Non farti problemi neanche per le situazioni.. è impermeabile!

Insomma, potrei stare qui per ore e ore a raccontarti quanto è speciale Kindle Paperwhite Signature Edition ma credo che dovresti provarlo. Collegati al volo su Amazon se sei interessato, la versione senza pubblicità è in promozione con uno sconto del 16%. Acquistalo subito a soli 159,99€.

