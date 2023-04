Kindle Scribe: nuovo update, più utilità

Amazon ha annunciato un nuovo aggiornamento gratuito per Kindle Scribe, la versione “plus” del proprio e-reader con possibilità di scrittura a schermo tramite pennino. Questi aggiornamenti sono importanti poiché aggiungono funzionalità al lettore, trasformandolo sempre di più in uno strumento di interazione prima ancora che mero canale di lettura.

Kindle Scribe, aggiornabile a partire da oggi, si arricchisce pertanto delle seguenti funzioni:

Send to Kindle da Microsoft Word

Si tratta di una funzionalità per Microsoft Word che consente di inviare file al proprio Kindle, potendo così annotare dal reader tutto quanto utile per correggere una versione, per sottolineare parti importanti e per interagire con il file attraverso appunti “a mano”

Consente di vedere più pagine in un solo colpo d’occhio: si tratta di una aggiunta molto importante perché consente di superare uno dei maggiori problemi della lettura su e-reader, ossia la perdita di riferimenti rispetto allo sviluppo sequenziale del libro

Spiega Amazon: “i documenti in PDF includeranno ora la possibilità di aumentare o diminuire il contrasto, una delle funzioni più richieste per Kindle Scribe. Il cursore di contrasto sarà disponibile nei documenti in PDF importati tramite Send to Kindle e nei contenuti del catalogo PDF Kindle, migliorando la leggibilità per la revisione e l’annotazione dei PDF”.

Visione ottimizzata per i libri in formato orizzontale, con libera possibilità di scelta da parte del lettore

Ogni singolo aggiornamento non migliora soltanto l’esperienza, ma va a colmare lacune che rendono così l’utilizzo di un reader sempre più confacente alle necessità di quanti leggono, scrivono, studiano, lavorano e operano con le parole. Questo significa non soltanto affinare lo strumento in sé, ma la sua posizione nell’immaginario collettivo, arrivando su un numero sempre maggiore di scrivanie per diventare compendio quotidiano al lavoro, allo studio o al tempo libero. Così facendo Kindle Scribe compie nuovi passi avanti per distinguersi dal resto della linea Kindle e dall’insieme complessivo del mercato dei lettori per ebook.

