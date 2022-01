Kindle torna in offerta: è l'ora di farlo finalmente tuo

Se il Kindle è da tempo che ti ispira fiducia allora cosa stai ancora aspettando? Non so se lo hai notato ma il modello base è tornato finalmente in promozione su Amazon e beh, che dire, sta aspettando soltanto te. Grazie a un ribasso del 19% hai l'occasione di acquistarlo per 64,99€ che, fammelo dire, se sei un lettore accanito non è praticamente nulla. Ebbene sì, con questo prodotto rendi le tue ore di intrattenimento ancora più evolute e se ti fai due calcoli scopri che finisci con il risparmiare un sacco di soldi che in ogni caso puoi investire in nuove letture.

Che altro dire, scopri subito di cosa è capace e tieni a mente che se possiedi Prime lo ricevi in un o due giorni senza alcun problema.

Kindle: la magia di leggere in digitale

Con le sue dimensioni perfette e il peso piuma, Kindle non può permetterti che leggere tutto quello che ti interessa ovunque vai e senza mai porti limiti. Tra le sue diverse caratteristiche, infatti, lo spazio di archiviazione così come la batteria che non si prosciuga mai sono le chicche che più ti stupiranno a lungo andare.

Se però non ti sei mai approcciato a questo dispositivo prima d'ora, mi sembra giusto farti sapere di cosa si tratta. Lui è un ebook Reader su cui hai la possibilità di acquistare direttamente i libri grazie allo store di Amazon, usufruire di letture gratuite e caricare anche eventuali file .mobi che già possiedi. In modo particolare, se vanti un abbonamento Prime accedi a Prime Reading di tuo diritto che ti offre la lettura di numerosi testi gratuitamente in alternativa, poi, puoi aggiungere anche la sottoscrizione Unlimited con cui hai praticamente tutto quello che vuoi in cambio di un piccolo pagamento mensile. In altre parole è come se facessi l'abbonamento alla biblioteca senza alcuna limitazione.



Il dispositivo in sé e per sé è semplicissimo da utilizzare: ti offre un display che replica la lettura su carta con luce frontale integrata che ti fa leggere anche in piena notte senza problemi. Gli 8GB di memoria ti permettono di ospitare una biblioteca intera e il sistema lo impari nel giro di un paio di ore.

Cosa stai aspettando allora? Acquista subito il tuo primo Kindle su Amazon a soli 64,99€.