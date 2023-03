Kindle Unlimited: due mesi di abbonamento gratis per te

Letture illimitate, su qualsiasi dispositivo, con accesso a milioni di eBook e a una selezione di riviste: è quanto oggi Amazon offre gratis regalando due mesi di abbonamento al servizio Kindle Unlimited. Per approfittarne non bisogna far altro che visitare la pagina dedicata alla promozione e seguire i passaggi mostrati.

Due mesi di abbonamento gratis a Kindle Unlimited

Tutti i libri di Harry Potter in formato digitale, ma anche romandi come “La custode elle storie a lieto fine” di Barbara Davis che sta appassionando i lettori. Per scoprire se il proprio account è abilitato alla promozione, non bisogna far altro che recarsi nella sezione dello store adibita all’attivazione e scoprire se compare il messaggio visibile nell’immagine qui sotto.

Per quanto riguarda le riviste ci sono, tra le altre, Focus, GialloZafferano, Vogue e Vanity Fair. Al termine dei due mesi sarà possibile rinnovare l’abbonamento al prezzo mensile di 9,99 euro oppure cancellare la sottoscrizione (anche il giorno prima) senza alcuna ulteriore spesa.

Ricordiamo infine che la fruizione del servizio Kindle Unlimited non è riservata a coloro in possesso di un lettore eBook della gamma, ma accessibile da tutti i dispositivi, inclusi smartphone e tablet.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.