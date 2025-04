Kindle usa l'AI per generare riassunti dei libri delle saghe con Recaps

Amazon ha appena introdotto una novità che farà felici i fan delle saghe letterarie: i “Recaps“. Sono riassunti generati dall’intelligenza artificiale che aiutano a rinfrescare la memoria sui punti chiave della trama e sull’arco narrativo dei personaggi prima di tuffarsi nell’ultimo libro di una serie.

Kindle lancia i riassunti AI per ripassare i momenti salienti della trama di un libro

Amazon non parla di AI nel suo annuncio, ma contattata da TechCrunch ha dovuto vuotare il sacco. E si, i recaps sono opera dell’intelligenza artificiale, anche se l’azienda insiste sulla loro fedeltà ai contenuti originali. La notizia ha scatenato un putiferio su Reddit, non si fidano affatto di questi riassunti generati da algoritmi.

Per ora, i “Recaps” sono disponibili per gli utenti Kindle negli Stati Uniti, su migliaia di e-book in lingua inglese appartenenti a serie di successo, sia acquistati che presi in prestito. Amazon prevede di portare presto la funzione anche sull’app Kindle per iOS.

Come accedere ai “Recaps”

Per visualizzare i riassunti, bisogna avere l’ultimo software Kindle. Gli utenti possono verificare se una serie ha un recap cercando il pulsante “View Recaps” nella pagina della serie nella loro Biblioteca Kindle o attraverso l’opzione “View Recaps” nel menu a tre punti del raggruppamento della serie. Prima di poter leggere il recap, un avviso avvertirà che contiene spoiler sui principali punti della trama e sui personaggi. Una volta accettato, si potrà accedere al riassunto.