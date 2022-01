Kingston DataTraveler 128GB: velocità e robustezza a meno di 20 euro

Quello che ti proponiamo in questo articolo, è un accessorio estremamente semplice che si caratterizza per prestazioni ed affidabilità. Stiamo parlando della pendrive Kingston DataTraveler 128GB, una chiavetta USB decisamente veloce pensata soprattutto per l’utilizzo professionale, oggi disponibile a soli 18 euro su Amazon.

Pendrive Kingston DataTraveler 128GB: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto minimale, con una struttura completamente in metallo che garantisce robustezza e durabilità. La forma, inoltre, è piuttosto lineare e non possiede alcuna sporgenza, l’interfaccia è direttamente integrata nel design. Non manca, naturalmente, il foro per attaccare la pendrive direttamente al portachiavi così da ridurre il rischio di smarrimento e semplificarne il trasporto. Naturalmente un aspetto rilevante è la capienza, considerando il costo decisamente contenuto. I 128GB sono sufficienti a contenere una consistente quantità di dati, da un’infinità di documenti, a foto, video o progetti. Nel complesso, si tratta di un dispositivo decisamente comodo per i professionisti che necessitano di avere un archivio sempre a portata di mano, soprattutto in mobilità.

Tuttavia, non è solo la qualità costruttiva e l’affidabilità della pendrive a rendere l’offerta allettante. Sono soprattutto le prestazioni a rendere la chiavetta USB una periferica di grande valore. Questa, infatti, sfrutta l’interfaccia USB 3.2 Gen1 che garantisce performance in lettura fino a 200MB/s. Ottima quindi anche per la riproduzione dei contenuti multimediali direttamente dalla pendrive senza alcun rallentamento. Nulla vieta, quindi, di utilizzarla in auto per la musica o come piccolo archivio personale per film e serie TV durante i viaggi. In conclusione, un prodotto pensato soprattutto per i professionisti, ma che ben si adatta a qualsiasi esigenza con prestazioni eccellenti.

Grazie ad uno sconto del 36%, la Kingston DataTraveler 128GB è acquistabile su Amazon a soli 17,98 euro per un risparmio di ben 10 euro sul prezzo di listino.