Pendrive e microSD da 128GB (Kingston) in forte sconto

Quanto pesano 128 GB? Poco, anzi pochissimo: giusto una manciata di grammi. Basta scegliere la soluzione giusta per avere sempre con sé un quantitativo di memoria sufficiente ad archiviare ogni documento o contenuto. Ecco due offerte in corso su Amazon per altrettante periferiche del marchio Kingston, leader del mercato che garantisce prestazioni e affidabilità senza compromessi.

Kingston: 128 GB sempre in tasca con pendrive e microSD

Partiamo dalla pendrive della gamma DataTraveler Kyson, basata su standard USB 3.2 e in grado di toccare i 200 MB/s in fase di lettura. È in vendita oggi al prezzo di soli 18,99 euro invece di 27,99 euro con uno sconto del 32% rispetto al listino.

La seconda offerta che segnaliamo è quella relativa alla microSD, sempre da 128 GB, della linea Canvas Select Plus. Oggi può essere tua al prezzo di soli 12,34 euro invece di 18,99 euro con uno sconto del 35% rispetto al listino. In dotazione anche l’adattatore SD che la rende compatibile con tutti gli apparecchi in circolazione.

In entrambi i casi, la disponibilità è immediata con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni al massimo per gli abbonati Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.