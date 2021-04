Kit di videosorveglianza con 3 telecamere 4K scontato di ben 350€

Siete alla ricerca di un ottimo kit di videosorveglianza per la vostra casa o per il vostro piccolo ufficio? Oggi, su Amazon, è presente un’interessante promozione riguardante l’Arlo Ultra VMS5340, nonché un sistema di videosorveglianza con 3 telecamere e un server domestico per la gestione dei contenuti registrati e dotato di allarme sonoro. Solo per oggi è possibile acquistarlo a soli 649,99 euro invece dei consueti 999,99 euro con un risparmio di ben 350 euro.

Arlo Ultra VMS5340: kit di videosorveglianza con 3 telecamere

Le telecamere di sicurezza presentano una tecnologia di registrazione video eccezionale grazie alla risoluzione di ben 4K HDR che cattura con precisione i dettagli importanti. Il campo visivo di 180 gradi offre una prospettiva ampia, mentre lo zoom digitale 12x e la visione notturna a colori ottimizzata assicurano immagini precise anche al buio. Interamente senza fili e resistente agli agenti atmosferici, può essere installata in pochi minuti e connessa allo smartphone per ricevere gli avvisi di movimento direttamente sul telefono.

Potete anche sottoscrivere un abbonamento mensile Arlo SMART per accedere a funzioni di sicurezza premium basate su intelligenza artificiale, quali il rilevamento di persone, animali o veicoli. Il sofisticato audio bidirezionale con eliminazione del rumore, la sirena integrata e il riflettore deterrente offrono la protezione più potente dalle intrusioni.

Questo kit Arlo Ultra VMS5340 può essere vostro a soli 649,99 euro invece dei consueti 999,99 euro. Ovviamente solo su Amazon e per un tempo limitato!