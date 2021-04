Kit di videosorveglianza eufyCam 2C Pro scontato di 90€

Eufy è un marchio di Anker dedicato alla domotica e alla sicurezza e in poco tempo si è dimostrato uno dei brand del settore più affidabili e dal rapporto qualità prezzo più ottimale. Quest’oggi vi vogliamo parlare di un’offerta Amazon inerente al kit top di gamma per la videosorveglianza domestica che passa da 299,99 euro a soli 209,99 euro grazie a uno sconto del 30%.

Kit di videosorveglianza eufyCam 2C Pro: caratteristiche principali

Stiamo parlando del kit di videosorveglianza eufyCam 2C Pro che prevede la presenza di due telecamere da interno o esterno e un dispositivo interno che funge da antifurto sonoro e da gestore dell’intero impianto. Le telecamere presentano una risoluzione 2K che consente di guardare efficacemente e dettagliatamente tutto ciò che succede dentro e fuori la vostra abitazione, anche di notte grazie ai LED a infrarossi.

Le telecamere garantiscono una sicurezza duratura con una sola ricarica. Infatti, caricando la batteria interna una sola volta, questa durerà per ben 180 giorni. Il tutto è semplificato anche dalla tecnologia di rilevazione umana che consente alla telecamera di rilevare in modo intelligente l’anatomia del corpo e i tratti del volto delle persone. In questo modo si garantisce la ricezione di avvisi unicamente in concomitanza con l’avvicinamento di un individuo e non, ad esempio, di un gatto randagio. Le eufyCam 2C Pro sono pronte a qualunque condizione atmosferica grazie a un’impermeabilità di grado IP67.

Tutto questo può essere vostro, grazie ad Amazon, a soli 209,99 euro con un risparmio netto di 90 euro sul prezzo di listino.