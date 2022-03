Kit fotovoltaico con pannello pieghevole 300W

Con il prezzo delle bollette alle stelle, hai pensato a produrre la tua energia in modalità fai-da-te? Tutto ciò che ti serve è un kit fotovoltaico come quello del marchio DOKIO con pannello solare da 300 W (‎silicio monocristallino) e tutto ciò che serve per alimentare i dispositivi o caricare una batteria. In questo momento lo trovi su Amazon.

Energia pulita a costo zero: il kit per produrla

Il pannello è pieghevole e portatile oltre che impermeabile così da resistere senza problemi a pioggia o contatto con l’acqua. È dotato di sistema plug and play e di controller 20 A (con due prese USB) che lo rende compatibile con tutti gli impianti a 12 V. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, le dimensioni da piegato sono 104x54x2,8 cm, mentre da esteso arrivano a 216x104x0,3 cm. Il peso si attesta a 7,1 Kg. Può essere installato ovunque, oltre che sul balcone anche su camper, barche, veicoli e qualsiasi altra superficie irregolare.

In questo momento puoi acquistare il kit fotovoltaico DOKIO FFSP-300M al prezzo di 319 euro con spedizione gratuita e disponibilità immediata. Se stai cercando una batteria per l’accumulo in cui immagazzinare l’energia prodotta dal pannello, dai uno sguardo a quelle disponibili su Amazon.

