Fotocamera istantanea e digitale? Con Kodak puoi (poche scorte)

Le famosissime foto istantanee diventano digitali con un solo click grazie a questo gioiellino che Kodak ti mette a portata di mano. Si tratta di una fotocamera che stampa sul momento i tuoi scatti e ti permette di fare anche di più.

Perfetta per te se sei l’eterno indeciso, grazie alla promozione in corso su Amazon poi finalmente togliersi un sassolino dalla scarpa e acquistare una tra le più famose fotocamere istantanee a prezzo ridotto. Basta collegarti sulla pagina ufficiale, infatti, per concludere il tuo acquisto con soli 128,99€.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci in tutta Italia grazie ai servizi Prime garantiti se possiedi un abbonamento.

Kodak Mini Shot 3 Retro: un nome, una garanzia

Questa piccola fotocamera istantanea ha praticamente due funzioni perché non solo ti permette di scattare e stampare i tuoi scatti in una sola mossa, ma se vuoi puoi utilizzarla anche come una vera e propria stampante solo dopo aver scelto quale scatto è venuto meglio.

Semplicissima da utilizzare, grazie al Bluetooth incorporato si collega al tuo dispositivo Android o iOS e ti permette di fare di tutto e di più con un’autonomia senza limiti. Conta che grazie all’applicazione ufficiale, inoltre, puoi persino personalizzare i tuoi scatti in un solo click riuscendo a creare degli effetti unici e sensazionali.

Non devi preoccuparti della qualità visto che è eccellente e inoltre in confezione trovi già 8 fogli preinstallati per poterla provare all’istante e iniziare a immortalare tanti ricordi senza scendere a compromessi.

Che altro dirti se non che è una delle più convenienti sul mercato?!

Acquista al volo la tua Kodak mini shot 3 retro su Amazon beneficiando di uno sconto non indifferente e concludendo il tuo fare personale con appena 128 euro e 99 centesimi. Ti segnalo che sono disponibili soltanto pochi pezzi quindi se sei interessato, non perdere neanche un minuto in più.

