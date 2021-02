Kit ibrido mesh/powerline Huawei super scontato

Oggi vogliamo suggerirvi un interessante kit ibrido per coprire l’intero locale con la connessione Wi-Fi. Ibrido perché sfrutta ben due diverse tecnologie: la rete mesh e quella powerline. Stiamo parlando del kit Huawei Wi-Fi Q2 Pro.

Kit mesh ibrido Huawei Wi-Fi Q2 Pro: caratteristiche tecniche

Si tratta di un kit composto da un router primario ed un satellite, che permette di coprire le zone buie della rete wireless lasciate dal modem principale. Come accennato però la differenza rispetto ai prodotti concorrenti sta nella combinazione di due diverse tecnologie. La prima è la rete mesh, che permette di far comunicare i due dispositivi senza cavo ed estendere la connessione Wi-Fi. Nome e password della rete rimarranno invariati, con la comodità che gli apparecchi connessi verranno automaticamente indirizzati sul punto di accesso più vicino. In questo modo, senza alcun intervento da parte dell’utente, il kit garantisce sempre la migliore connessione disponibile.

La seconda tecnologia utilizzata come anticipato è quella powerline, ovvero la connessione tramite rete elettrica. Collegando alla rete elettrica i dispositivi, infatti, questi possono comunicare a distanze superiori, indipendentemente dalla rete wireless. In questo caso, quindi, è possibile andare a coprire con la rete Wi-Fi aree anche molto distanti dal router primario, sfruttando l’impianto elettrico come veicolo per la connessione. Naturalmente non mancano sistemi di sicurezza come il Huawei AI Life che oltre a proteggere gli utenti da attacchi esterni, garantisce un’ottima utility per il parental control. Sarà possibile impostare limiti di velocità, orario e accesso ai più piccoli, oltre che stabilire i siti permessi per ogni singolo dispositivo connesso. Non mancano infine le porte RJ45 per chi desidera ottenere il massimo dalla propria rete attraverso il cavo ethernet.

Amazon permette oggi di acquistarlo ad un prezzo vicino al minimo storico, solo 79,90 euro con uno sconto del 20% sul prezzo di listino.