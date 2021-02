Kit ibrido TP-Link Wi-Fi mesh e Powerline in sconto

Oggi vi proponiamo uno dei prodotti più innovativi nel settore della connessione internet. Si tratta del kit ibrido Wi-Fi mesh TP-Link Deco P9, un sistema che unisce la versatilità del Wi-Fi mesh, alla potenza del Powerline AV1000.

Kit ibrido Wi-Fi mesh e Powerline TP-Link Deco P9: caratteristiche tecniche

Il kit Deco, come ogni altro kit mesh, ha come obbiettivo quello di andare a coprire con la rete wireless, le zone buie lasciate dal modem principale. Il sistema in questione si compone di 3 dispositivi: un router primario e due satelliti. La configurazione è estremamente semplice grazie all’app dedicata, che in pochi passaggi guidati permette di avere la rete pronta all’utilizzo in alcuni minuti. La stessa associazione tra loro dei dispositivi viene aiutata da un LED di stato che una volta connesso smetterà di lampeggiare, emettendo una luce blu fissa. La copertura del Wi-Fi infine raggiunge ben 560m2, adattandosi perfettamente tanto ad appartamenti di grandi dimensioni (anche su più livelli) che a locali commerciali di medie dimensioni.

Ciò che però differenzi il kit Deco P9 dai tradizionali kit mesh è il sistema ibrido che oltre al Wi-Fi mesh utilizza la rete Powerline. Questo tipo di connessione utilizza l’impianto elettrico per raggiungere ogni angolo della casa o del negozio. I vantaggi di questa combinazione sono molteplici. Innanzitutto grazie all’utilizzo della rete elettrica è possibile raggiungere con la connessione anche le zone caratterizzate da muri spessi o schermati. Questi impedirebbero alla rete wireless di offrire prestazioni apprezzabili. Il secondo vantaggio invece, è poter sfruttare entrambi i tipi di connessioni per ottenere una velocità ed una stabilità della rete maggiore. Da non trascurare è poi la possibilità di coprire distanze nettamente maggiori, che permettono di coprire con la rete Wi-Fi aree distante decine di metri dal modem principale, lasciando che siano i cavi elettrici a portare la rete da un capo all’altro.

Grazie all’offerta di Amazon è possibile acquistare il kit di TP-Link a 199 euro con uno sconto di ben 50 euro sul prezzo di listino.