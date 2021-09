Kit mesh Linksys Velop: un vero affare scontato di oltre 150 euro

In questo articolo vogliamo suggerirvi un kit Wi-Fi mesh tra i migliori attualmente disponibili. Stiamo parlando del Linksys Velop Whw0303, un pacchetto composto da 3 dispositivi rivolto a chi cerca davvero il top dal punto di vista delle performance, oggi con uno sconto di oltre 150 euro.

Kit Wi-Fi mesh Linksys Velop Whw0303: caratteristiche tecniche

Il set include, come anticipato, 3 dispositivi: un router primario e due satelliti. Questi offrono una copertura complessiva di ben 525m2, ideale quindi per appartamenti di medie o grandi dimensioni, magari su più livelli. La velocità offerta raggiunge addirittura i 2200Mbps, di conseguenza pienamente compatibile anche con le reti in Fibra. Ottimo il sistema tri-band che garantisce non solo una copertura perfetta, ma anche la massima velocità e stabilità della connessione. L’installazione è decisamente semplice, grazie all’applicazione dedicata che in pochi e semplici passaggi guidati, permetterà di avere la rete pronta all’uso in pochi minuti.

Molto interessante l’integrazione con Apple Home Kit, il sistema smart home della casa californiana. Questo permette di gestire tutti i dispositivi compatibili, in modo da semplificare la comunicazione tra loro e con la rete. Naturalmente però, un aspetto critico e quantomai attuale delle reti domestiche è la sicurezza, aspetto che Linksys non ha trascurato. Non manca, infatti, la possibilità di generare una rete guest, così da condividere la connessione con gli ospiti in totale privacy e protezione. Allo stesso modo è presente il filtro famiglia così da proteggere soprattutto i più piccoli dai contenuti potenzialmente pericolosi. Infine, feature a dir poco interessante, è Linksys Aware, un servizio in abbonamento che evita l’acquisto di telecamere per la videosorveglianza. Velop è il primo sistema ad utilizzare Wi-Fi Intelligent Mesh, una soluzione che utilizza la connessione Wi-Fi per rilevare i movimenti, inviando una notifica direttamente sull’app. Insomma, un prodotto senza dubbio di fascia alta, proposto ad un prezzo incredibile per chi volesse un prodotto top, risparmiando anche una cifra consistente.

Grazie ad uno sconto del 36%, il kit Velop è acquistabile su Amazon a soli 273,99 euro per un risparmio di ben 156 euro sul prezzo di listino.