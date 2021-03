Kit mesh Netgear Nighthawk Wi-Fi 6 al minimo storico

Se siete alla ricerca di un buon kit per reti Wi-Fi mesh, ma con il miglior rapporto qualità/prezzo possibile, oggi le offerte di primavera di Amazon offrono una soluzione eccezionale. Si tratta del Netgear Nighthawk MK63, un sistema che offre la connessione Wi-Fi 6 ad un prezzo piuttosto contenuto.

Kit mesh Wi-Fi 6 Netgear Nighthawk MK63: caratteristiche tecniche

Il kit in questione include 3 dispositivi, un router primario e due satelliti. Il design è decisamente compatto, e permette di posizionare i satelliti praticamente ovunque. In questo modo sarà possibile coprire le zone buie della rete Wi-Fi lasciate dal modem principale, in un’area di 320m2. Naturalmente il raggio può essere esteso acquistando separatamente ulteriori satelliti. A supportare la qualità della connessione ci pensa l’ultimo protocollo Wi-Fi 6, in grado di fornire una velocità fino a 1800Mbps. Il kit è inoltre compatibile con tutti gli operatori e tutti i tipi di connessione, di conseguenza perfettamente utilizzabile con le reti in Fibra.

Seppur pensato per soddisfare le esigenze di un’ampia connessione wireless, non manca una porta RJ45 Gigabit LAN su ogni dispositivo per connettere il computer direttamente tramite cavo di rete. In questo modo otterremo la massima velocità e stabilità della rete che solo un cavo ethernet è in grado di offrire. Anche dal punto di vista della sicurezza, Netgear non ha trascurato nulla, offrendo la protezione Netgear Armor by BitDefender. Questo sistema è in grado di proteggere da virus, malware e frodi tutti i dispositivi connessi garantendo così la massima sicurezza durante la navigazione e l’utilizzo della rete.

Grazie alle offerte di primavera il kit Nighthawk è acquistabile su Amazon al prezzo più basso mai registrato, soli 239,99 euro con uno sconto di ben 110 euro sul prezzo di listino.