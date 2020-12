Kit mesh Netgear Orbi al minimo storico su Amazon

Quello che vi suggeriamo in questo articolo è uno dei migliori, se non il migliore in assoluto, kit per reti Wi-Fi mesh. Parliamo naturalmente del Netgear Orbi kit mesh, un pacchetto completo che vi permetterà di coprire con la rete wireless ben un’area di ben 375m2.

Kit Netgear Orbi mesh: caratteristiche tecniche

Il kit di Netgear è uno dei migliori strumenti per negozi, ristoranti, pub o qualsiasi altra attività di piccole e medie dimensioni, che necessita di garantire la rete in ogni area del locale. Un perfetto strumento per offrire o migliorare un servizio in più verso i propri clienti. Naturalmente il kit non è relegato al solo utilizzo professionale, ma è perfetto anche in casa per sopperire al problema delle zone buie in cui il segnale del modem primario fatica ad arrivare.

Il sistema include infatti un router primario e due satelliti. La configurazione è molto semplice, per entrambi i dispositivi. Basterà collegare il primo al modem primario, via cavo o direttamente alle rete senza fili. Fatto ciò non servirà altro che posizionare i satelliti nelle zone da coprire con la rete wireless, ed attraverso l’applicazione dedicata, in pochi passaggi avremo la rete Wi-Fi mesh pronta per l’utilizzo.

Il vero vantaggio del sistema Netgear rispetto agli altri è la terza banda di frequenza. Il router ed i satelliti infatti sfruttano una banda dedicata per comunicare tra loro, in modo da garantire una connessione estremamente veloce e priva di qualsiasi interferenza. La velocità arriva inoltre a ben 2200Mbps in Wi-Fi, mentre le porte RJ45 per connettere i dispositivi via cavo sono tutte Gigabit LAN. Non manca la protezione per i più piccoli, offerta da Circle con Disney, che protegge i bambini dai contenuti web. È possibile programmare il tempo di navigazione, l’orario in cui è possibile accedere alla rete e scegliere i siti a cui consentire l’accesso. Si tratta di un kit adatto davvero a qualsiasi esigenza.

Oggi Amazon lo propone al prezzo più basso mai registrato, 269,90 euro con uno sconto di ben 70 euro sul prezzo di listino. Un’occasione tra le offerte di Natale da non lasciarsi sfuggire.