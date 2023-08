Kit Mouse + Tastiera Trust Ymo: un'OCCASIONE unica

Se sei alla ricerca di un set mouse e tastiera di qualità che possa migliorare la tua esperienza lavorativa, non cercare oltre. Il kit Trust Ymo è l’accompagnamento perfetto per chi desidera un flusso di lavoro fluido e senza interruzioni, e ora puoi ottenerlo con uno sconto del 16% su Amazon. Approfitta subito di questa promozione e acquista questo kit al prezzo vantaggioso di soli 20,99 euro.

Kit Mouse + Tastiera Trust Ymo: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

Il kit Trust Ymo ti offre una tastiera wireless completa con layout QWERTY in italiano e un pratico tastierino numerico. Accanto ad essa, troverai anche un mouse wireless altrettanto performante. La compatibilità con Windows, macOS e Chrome OS significa che non importa quale sistema operativo tu utilizzi, questo set è pronto per accompagnarti nella tua routine lavorativa.

Addio ai cavi ingarbugliati sulla scrivania. Sia la tastiera che il mouse utilizzano lo stesso ricevitore USB, semplificando la gestione e lasciando la tua area di lavoro libera da distrazioni. E quando sei in movimento, puoi facilmente riporre il ricevitore all’interno del mouse, rendendo il tutto ancora più pratico.

Sappiamo quanto sia importante mantenere una corretta idratazione durante le lunghe sessioni lavorative. La tastiera Trust Ymo è progettata per resistere ai liquidi, quindi non dovrai preoccuparti se qualche goccia finirà sulla tastiera. Preparati una tazza di caffè o una bevanda rinfrescante e continua a concentrarti sul tuo lavoro senza pensieri.

I tasti e i pulsanti silenziosi della tastiera e del mouse Trust Ymo sono l’ideale per mantenere un ambiente tranquillo. Lavora senza interruzioni e senza disturbare i tuoi colleghi o le persone intorno a te. Inoltre, i 13 tasti funzione e multimediali ti consentono di accedere rapidamente a varie funzioni, semplificando ulteriormente la tua routine.

Con un’angolazione regolabile e piedini antiscivolo in gomma, la tastiera Trust Ymo offre un comfort di digitazione senza pari. Puoi lavorare per ore senza affaticarti. Il mouse wireless, rivestito in gomma, si adatta perfettamente alla tua mano, garantendo una presa salda e stabile.

Non perdere questa occasione di migliorare la tua produttività con il set mouse + tastiera Trust Ymo. Approfitta dello sconto del 16% su Amazon e scopri quanto può fare la differenza nella tua esperienza lavorativa quotidiana. Un flusso di lavoro impeccabile e un comfort duraturo ti attendono con il kit Trust Ymo, al prezzo vantaggioso di soli 20,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

