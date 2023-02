Kit Play and Charge di Xbox e dici addio alle batterie: 18€ su Amazon

Uno degli accessori Xbox più ricercati e ambiti è adesso in offerta su Amazon a 18 euro . Stiamo parlando del Kit Play and Charge Xbox: la disponibilità è immediata e acquistandolo oggi potrai riceverlo a casa entro un paio di giorni.

Il kit ti permetterà di mettere le mani su una batteria ricaricabile al litio più rispettivo cavo USB-C: potrai ricaricare quando stai giocando o a partita finita, dicendo addio al fastidioso problema delle stilo sui controller Xbox.

Come funziona il Kit Play and Charge di Xbox e perché è così ricercato

I controller Xbox, come abbiamo detto, per essere alimentati hanno bisogno delle tradizionali batterie stilo da inserire nell’apposito alloggiamento. Da una parte una comodità perché permette di avere delle batterie intercambiabili e e sempre al massimo della salute, dall’altro per molti un fastidioso ostacolo alla comodità.

Ecco allora che il Kit Play and Charge risolve questo problema: hai un set di batterie al litio da inserire nell’apposito alloggiamento e, da quel momento in avanti, ti basterà ricaricarle quando avrai bisogno, sia da spento, sia mentre stai giocando. La carica si completa in meno di 4 ore.

Il prezzo in offerta su Amazon lo rende un accessorio non solo utile, ma estremamente conveniente: ti costa solo 18 euro e giochi con la tua Xbox in totale comodità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.