Kit SanDisk Ultra: 3 pendrive professionali a un prezzo incredibile

Avere una pendrive è senza dubbio un sistema comodo e pratico per archiviare i dati, ma spesso lo spazio non basta. Per questo oggi ti riporto un’ottima offerta su un set di ben 3 pendrive professionali Kit SanDisk Ultra, ognuna da 64GB per una capacità complessiva di 192GB, disponibile a soli 35 euro su Amazon segnando un nuovo minimo storico.

Kit 3 pendrive SanDisk Ultra 64GB: caratteristiche tecniche

La soluzione di SanDisk è senza dubbio una delle migliori soluzioni per chi necessita non solo di spazio, ma anche e soprattutto di affidabilità e sicurezza. Il design è piuttosto compatto e non manca la pratica asola per attaccare il dispositivo direttamente al portachiavi. Il connettore sfrutta un sistema a scorrimento che consente di richiuderlo così da ottenere la massima protezione durante il trasporto. L’interfaccia in questione è una tradizionale USB Type-A con specifica 3.0 che fornisce una velocità di trasferimento fino a 130MB/s. Si tratta di una velocità quasi raddoppiata rispetto ai tradizionali hard disk portatili che consente di gestire i file con la massima rapidità.

Come premesso, però, SanDisk non ha trascurato la sicurezza così da fornire la massima protezione ai propri dati. La pendrive, infatti, integra il software SanDisk Secure Access che consente di impostare una password per l’accesso all’intera memoria o a singoli file e cartelle. In questo modo, avrai il tuo contenuto personale o lavorativo sempre al sicuro in caso di furto o smarrimento. La presenza di ben 3 chiavette in confezione, inoltre, ti consente di condividere con maggiore semplicità e ad un prezzo decisamente conveniente.

Grazie ad uno sconto del 24%, il kit SanDisk Ultra 64GB con 3 pendrive incluse ti costa solo 34,99 euro su Amazon per un risparmio di oltre 10 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.