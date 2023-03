Kit tastiera, mouse e tappetino: solo 19€ in offerta Amazon

Fantastica e pratica idea regalo su Amazon con questo kit Hot Wheels Edition che include tastiera, mouse e tappetino ad un prezzo in offerta a soli 19 euro.

All’interno della confezione trovi tutto quello che serve per costruire una postazione veloce e colorata, perfetta per un giovanissimo e per una cameretta dedicata al gaming.

Kit tastiera, mouse e tappetino in offerta su Amazon

Il kit include una tastiera retroilluminata LED RGB con effetto arcobaleno, tecnologia anti-ghosting in diciannove dei suoi tasti e 10 tasti multimediali dedicati.

Il mouse ergonomico, anch’esso con LED RGB effetto arcobaleno, ha una velocità di 7200 DPI regolabili comunque al volo tramite apposito pulsante. Il tappetino, infine, ha una superficie liscia e una base in gomma per garantirti un uso semplice e una forte stabilità.

Il prezzo in offerta è come detto di soli 19 euro: un’occasione unica per fare un gradito regalo o per farlo a te stesso, se vuoi crearti una piccola postazione in stile gamer senza spendere troppo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.