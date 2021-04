Kit Wi-Fi mesh TP-Link 400mq al minimo storico

Quello che vogliamo suggerirvi in questo articolo è un kit per Wi-Fi mesh piuttosto particolare. Si tratta del TP-Link Deco M5, un sistema pensato soprattutto per chi necessita di coprire con la casa o appartamenti a più livelli.

Kit Wi-Fi mesh TP-Link Deco M5: caratteristiche tecniche

Il pacchetto in questione offre 3 dispositivi per una copertura complessiva di ben 400m2. Questi utilizzano un sistema dual band in grado di fornire una velocità combinata fino a 1267Mbps, compatibile quindi anche con le connessioni in Fibra. Molto interessante la funzione TP-Link Art che seleziona il miglior percorso di connessione, in modo da ottenere sempre le massime prestazioni indipendentemente dalla zona della casa in cui ci troviamo, e senza interventi da parte dell’utente. Questo permette di avere una connessione stabile e veloce anche durante gli spostamenti, senza alcuna interruzione.

La configurazione è estremamente semplice. Sarà sufficiente collegare alla corrente elettrica i dispositivi e tramite l’applicazione dedicata associarli al modem principale. In pochi e semplici passaggi, la rete sarà pronta all’uso con nome e password invariati. Tra le feature più interessanti però c’è senza dubbio il supporto all’assistente vocale Alexa di Amazon. Tenuto conto che il sistema copre livelli diversi del locale, la possibilità di gestire la rete direttamente con la voce è sicuramente un valore aggiunto. Non mancano naturalmente i sistemi di protezione come HomeCare che garantisce la privacy e la sicurezza degli utenti connessi. Chiude un servizio decisamente di spessore, riservato ai clienti italiani. TP-Link Italia, infatti, fornisce supporto tecnico locale gratuito per l’installazione del kit.

Grazie ad un’offerta del giorno, il kit Deco M5 da 3 dispositivi è oggi acquistabile su Amazon a soli 199,99 euro con uno sconto di addirittura 100 euro sul prezzo di listino.