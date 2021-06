Questa estate tieni il laptop al fresco con KLIM Cyclone (sconto)

Abbiamo finalmente messo un piede nella bella stagione, ma con l'aumento delle temperature si rende necessario raffreddare il laptop aiutando la dissipazione del calore, così da scongiurare il rischio di un surriscaldamento durante le sessioni di lavoro più intense. Fortunatamente lo si può fare spendendo poco, affidandosi al prodotto giugno, come nel caso di KLIM Cyclone che oggi su Amazon è proposto con il sconto del 33% sul prezzo di listino del 33% sul prezzo di listino.

Una delle migliori basi per raffreddare il laptop, in offerta

Dotato di cinque ventole (quattro ruotano fino a 2.200 rpm e una fino a 1.200 rpm) e compatibile con tutti i portatili (da 11 a 19 pollici), sul retro dispone di due porte USB a cui collegare altri device o periferiche. È silenzioso: non supera mai i 26 dB. Per ulteriori dettagli far riferimento alla scheda del prodotto.

KLIM Cyclone può essere posizionato anche sotto console come quelle di Sony, Microsoft o Nintendo, per raffreddarle durante l'utilizzo: tutto ciò che bisogna fare è collegare il cavo USB per l'alimentazione. Oggi, approfittando dello sconto del 33%, è possibile acquistare la versione con LED blu oppure quella che si illumina di rosso, la spesa è la stessa.