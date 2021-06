Casio F-91W, classico senza tempo (PREZZO BOMBA)

Dici orologio digitale e pensi a Casio F-91W, inevitabile. Introdotto nell'ormai lontano 1989, è oggi un classico senza tempo, proposto nella sua forma originale con cinturino in resina e un'autonomia che arriva a sette anni (esatto, SETTE ANNI). Chi vuole metterselo al polso lo può fare con un prezzo di soli 12,90 euro su Amazon e con la stessa identica spesa su eBay.

Non il solito orologio digitale: Casio F-91W

Tra le funzioni offerte la sveglia, il segnale orario, il cronometro (tempo netto e parziale) e il calendario, tutte gestibili attraverso i tre pulsanti sui lati, uno dei quali illumina il display. Le dimensioni del quadrante sono 38,2×35,2×8,5 millimetri, il peso è pari a 21 grammi. Resistente all'acqua, come testimonia la scritta in evidenza. Per tutte le altre informazioni far riferimento alla scheda del prodotto.

Casio F-91W è disponibile al prezzo di soli 12,90 euro su Amazon e su eBay: ognuno scelga lo store online che preferisce. Nel caso del secondo marketplace, il prodotto si trova in Italia e viene consegnato a domicilio in un paio di giorni con spedizione gratuita; l'affidabilità del venditore è garantita dagli oltre 117.000 feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti.