Kingston A2000: SSD da 250 e 500 GB in offerta

Nei computer moderni è preferibile utilizzare un SSD nel formato M.2, piuttosto che il tradizionale SATA, in modo da avere prestazioni decisamente superiori. Su Amazon è possibile trovare le unità a stato solido di Kingston ad un prezzo molto interessante. I modelli da 250 e 500 GB, sufficienti per installare il sistema operativo e le applicazioni da ufficio, sono in vendita con sconti fino al 40%.

Kingston A2000: sconto 40% (250 GB) e 37% (500 GB)

La serie Kingston A2000 offre un buon rapporto tra prestazioni e prezzi. Nel catalogo del produttore californiano ci sono tre modelli: 250 GB, 500 GB e 1 TB. Quest'ultimo è quello con performance e durata maggiori, ma una simile capacità non è necessaria, a meno non si utilizzino software che occupano parecchio spazio (per i backup è meglio sfruttare un'unità esterna).

Caratteristiche comuni ai Kingston A2000 sono il formato M.2 (simile a quello di un modulo RAM), l'interfaccia PCIe NVMe e l'uso di memoria flash NAND 3D. Come detto, Amazon propone in offerta gli SSD da 250 e 500 GB. Il Kingston A2000 250 GB raggiunge velocità di lettura/scrittura sequenziali di 2.000/1.100 MB/s, mentre la velocità massima di lettura/scrittura casuale è 150.000/180.000 IOPS. Può essere acquistato al prezzo di 37,99 euro, invece di 62,99 euro (sconto del 40%).

Il Kingston A2000 500 GB raggiunge invece velocità di lettura/scrittura sequenziali di 2.200/2.000 MB/s, mentre la velocità massima di lettura/scrittura casuale è 180.000/200.000 IOPS. Può essere acquistato al prezzo di 59,50 euro, invece di 93,99 euro (sconto del 37%).