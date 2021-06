24", 27" o 32"? Ecco i 5 display Samsung in offerta

Al termine di due settimane di sconti sui televisori, Samsung riversa le proprie offerte su cinque display di qualità che possono essere utili per studio, lavoro, smart working, produttività d'ufficio o semplicemente per organizzare una postazione digitale in casa. Si tratta di cinque monitor differenti, aventi però in comune tre tratti distintivi:

ampia diagonale (da 24 a 32 pollici)

(da 24 a 32 pollici) alta qualità

prezzo scontato di oltre il 20%

Samsung, cinque alternative

Questi i cinque display in sconto, ognuno dei quali caratterizzato da specifiche peculiarità, ma tutti abbracciati dalla medesima ventata di sconti che ne hanno abbattuto il prezzo per chi vorrà approfittarne in queste ore:

Si tratta di sconti che vanno dal 21% del modello M5 da 32 pollici al 27% del modello curvo da 27″, offrendo così una gamma di scelta decisamente ampia, per tutti i tipi di necessità.