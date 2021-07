KLIM Serenity: quest'estate tieni il laptop al fresco, costa poco

Anche i dispositivi hi-tech soffrono la calura estiva e raffreddarli in modo adeguato è buona abitudine così da evitare danni da surriscaldamento: nel caso dei laptop si può optare per una base con ventole, progettata per favorire la dissipazione del calore generato durante l'utilizzo. Il modello KLIM Serenity oggi è proposto con una spesa minima approfittando di coupon sconto su Amazon.

La base per laptop KLIM Serenity con quattro ventole

Compatibile con portati da 11 a 15,6 pollici, è costituito da una griglia metallica e da ben quattro ventole da 80 millimetri che ruotano con una velocità fino a 1.200 rpm, in modo silenzioso. Tutti i dettagli e le altre colorazioni disponibili nella scheda del prodotto.

L'alimentazione di KLIM Serenity avviene tramite cavo USB. Lo si può acquistare oggi su Amazon in sconto al prezzo di soli 16,17 euro. Le recensioni di chi ha già avuto modo di mettere alla prova il prodotto lo promuovono con una votazioni di 4,2/5 stelle.