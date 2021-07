Teclast F7Air: un ottimo laptop per un'OTTIMA OFFERTA

Un ottimo laptop che eccelle in portabilità e in grado di soddisfare le esigenze legate alla produttività: Teclast F7Air è la scelta ideale per chi cerca un notebook leggero e versatile, senza voler spendere troppo. Lo è ancor di più oggi grazie all'offerta lampo su Amazon. Tra i punti di forza il design: 11,8 millimetri di spessore, solo 1,18 chilogrammi di peso.

Occasione laptop: Teclast F7Air in offerta lampo su Amazon

Diamo uno sguardo alle principali specifiche tecniche incluse: display da 14,1 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) e pannello IPS, processore Intel Celeron N4120, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM LPDDR4, SSD da 256 GB per lo storage (espandibile), webcam con microfono, quattro altoparlanti, tastiera full size con ampio trackpad, porte USB 2.0, 3.0 e USB-C, uscita video mini-HDMI, jack audio, slot microSD, WiFi, Bluetooth e batteria da 32.725 mAh. Il sistema operativo è Windows 10 con licenza ufficiale. Per altre informazioni far riferimento alla scheda del prodotto.

Tutto questo racchiuso nel resistente telaio in metallo di Teclast F7Air, proposto oggi al prezzo di 339,99 euro invece di 405,00 euro come da listino. Trattandosi di un'offerta lampo proposta da Amazon, rimarrà disponibile solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione: gli interessati non perdano tempo. La spedizione è gratuita e immediata.