Xiaomi Mi Smart Band 6: SUBITO al polso, a prova di estate

Un successo nell'edizione 4, un successone nell'edizione 5 e nulla lascia supporre che non possa accadere anche con l'edizione 6. Se poi lo sconto già arriva al 13%, allora ecco che Xiaomi Mi Smart Band 6 si candida ad un posto sul tuo polso per l'estate, compagno fidato di camminate, corse, escursioni domenicali, ore sotto l'ombrellone e quant'altro.

Xiaomi Mi Smart Band 6

39,28 euro su Amazon, mettendo assieme tutto quel che si possa chiedere ad uno smart band: leggerezza e semplicità, assieme ad una moltitudine di funzioni utili e curiose per monitorare i propri parametri ed avere un occhio attento su quel che succede al proprio corpo in ogni momento. Basta metterlo al polso per entrare in connessione diretta con i tuoi parametri vitali, potendo gestire una moltitudine di funzioni ed arricchendo il tuo tempo libero.

30 modalità di allenamento, monitoraggio del battito cardiaco, calcolo delle calorie bruciate, tracciamento SpO2 sul livello di saturazione dell'ossigeno nel sangue, tracciamento delle fasi REM nel sonno. Tutto ciò, e molto altro ancora, racchiusi in uno schermo AMOLED da 1,56 pollici con risoluzione da 326 PPI, batteria ricaricabile della durata di 14 giorni e resistenza all'acqua fino a 5 atmosfere (50 metri di profondità).

Il cinturino antibatterico può essere cambiato a piacimento, con ampia disponibilità di colori: l'installazione è di incredibile facilità.

Nulla lascia supporre che non possa essere l'ennesimo successo della gamma Xiaomi Mi Smart Band. Tutto lascia supporre che tra due click sia al tuo polso, per accompagnarti nell'estate e farti vivere in pieno ogni singolo battito cardiaco che scandirà il ritmo delle tue emozioni.