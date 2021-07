Proiettore e schermo, PAZZA idea per la Finale

Metti da parte la scaramanzia e preparati alla finale degli Europei. Oppure, se proprio vuoi mantenere la scaramanzia viva, dimentica gli Europei e pensa a quanto può essere gradevole vedere le Olimpiadi in giardino tifando assieme agli amici. Non serve nulla di particolare: un telo bianco al muro, qualche bottiglia da aprire e un piccolo proiettore più che sufficiente per lo scopo. Amazon inizia la settimana con un regalo: il proiettore Vilinice a soli 79,99 euro.

Il 33% di sconto promesso equivale a ben 40 euro di risparmio: quanto basta per le bibite. Agli amici pensaci tu.

Solo 79,99 euro (schermo incluso)

Il proiettore può essere collegato ad una fonte video sia tramite HDMI che con VGA o USB. Insomma, lo si può collegare al Digitale Terrestre così come al decoder Sky, oppure ancora ad una uscita di un laptop per guardare in streaming i propri appuntamenti laddove non si riesca a portare il segnale in altro modo.

A muro le immagini saranno in rapporto 4:3 o 16:9 con definizione 1280×720 e 6500 lumen. Per la miglior esperienza possibile si può arrivare a 100 pollici di diagonale, quanto sufficiente per raccogliere nella stessa emozione tutti gli amici pronti a tifare insieme a te. Se non hai un muro bianco su cui proiettare, nessun problema: incluso nella confezione c'è uno schermo da 100 pollici ideale per la proiezione, migliore di qualsiasi tinteggiatura bianca che non rifletterebbe al meglio la luce e non esalterebbe al meglio i 6500 lumen di resa.

79,99 euro per creare il contesto giusto, all'aria aperta, per una emozione indimenticabile. A prescindere dal risultato finale e dalla scaramanzia, perché questi son dettagli che il tempo dimentica, mentre le amicizie restano (così come il proiettore, che già sarà pronto per le prossime emozioni a 100 pollici).