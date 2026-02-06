 Kobo Clara Colour: letture ma anche audiolibri in formato MINI (12% Amazon)
Kobo Clara Colour trasforma le tue letture: l'eReader più ambito disponibile in sconto su Amazon ora.
Kobo Clara Colour trasforma le tue letture: l'eReader più ambito disponibile in sconto su Amazon ora.

Invece di strabuzzare gli occhi sullo smartphone, leggi tutti i libri, manga, graphic novel e fanfiction che ami su un eReader. Quale scegliere? Ovviamente, Kobo Clara Colour, che unisce l’utile al dilettevole: questo prodotto ha uno schermo Ink Kaleido 3, tutto speciale perché colorato. Invece di limitarti al bianco e nero, osserva le immagini che acquiscono sfumature, sottolinea e goditi ogni passo. Approfitta ora dello sconto del 12% su Amazon per comprarlo a prezzo speciale: fallo tuo a soli 149€ subito. 

Kobo Clara Colour, i segreti dell’eReader più ambito

Da quando ha acquistato i colori, Kobo Clara è diventato ancora più speciale. Perché scegliere questo modello rispetto a un Kindle? È molto più economico in termini di spesa e il risultato è il medesimo. A cambiare è il sistema operativo e il metodo di acquisto dei libri, ma per il resto diciamo che si somigliano molto. Dunque, se ti trovi davanti a questo dilemma, tieni in considerazione ciò che ti ho appena scritto.

Kobo Clara Colour | eReader | Display antiriflesso a colori E Ink Kaleido™ 3 da 6” | Modalità Scura| I Audiolibri | Impermeabile (Nero)

Kobo Clara Colour è leggerissimo, dalle dimensioni compatte e si infila alla perfezione sia nella borsa che nello zaino. Lo usi in qualsiasi situazione perché ti fa portare con te tutti i libri che ami, ha lo schermo personalizzabile e, soprattutto, non si limita a mostrarti soltanto le parole. Dotato di connessione Bluetooth, puoi connettere le tue cuffie per ascoltare Audiolibri e tanto altro ancora. Altro fattore da non sottovalutare? È impermeabile per non rovinarsi neanche se leggi al mare o in piscina!

eReader colorato: i dettagli del dispositivo Kobo

Per essere più specifici, le caratteristiche tecniche di Kobo Clara Colour sono:

  • display eInk Kaleido 3 da 6 pollici;
  • rivestimento antiriflesso;
  • dimensioni compatte;
  • sistema operativo elementare da utilizzare;
  • personalizzazione dell’impaginazione;
  • batteria con autonomia di settimane intere;
  • 16 GB di spazio di archiviazione sufficienti per migliaia di titoli.

L’occasione di Amazon

Per acquistare il tuo Kobo Clara Colour non perdere questa chance su Amazon. Lo sconto del 12% ti permette di risparmiare subito e di farlo tuo a soli 149€. Cosa aspetti?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 feb 2026

