Kobo Clara Colour: letture ma anche audiolibri in formato MINI (12% Amazon)

Invece di strabuzzare gli occhi sullo smartphone, leggi tutti i libri, manga, graphic novel e fanfiction che ami su un eReader. Quale scegliere? Ovviamente, Kobo Clara Colour, che unisce l’utile al dilettevole: questo prodotto ha uno schermo Ink Kaleido 3, tutto speciale perché colorato. Invece di limitarti al bianco e nero, osserva le immagini che acquiscono sfumature, sottolinea e goditi ogni passo. Approfitta ora dello sconto del 12% su Amazon per comprarlo a prezzo speciale: fallo tuo a soli 149€ subito.

Kobo Clara Colour, i segreti dell’eReader più ambito

Da quando ha acquistato i colori, Kobo Clara è diventato ancora più speciale. Perché scegliere questo modello rispetto a un Kindle? È molto più economico in termini di spesa e il risultato è il medesimo. A cambiare è il sistema operativo e il metodo di acquisto dei libri, ma per il resto diciamo che si somigliano molto. Dunque, se ti trovi davanti a questo dilemma, tieni in considerazione ciò che ti ho appena scritto.

Kobo Clara Colour è leggerissimo, dalle dimensioni compatte e si infila alla perfezione sia nella borsa che nello zaino. Lo usi in qualsiasi situazione perché ti fa portare con te tutti i libri che ami, ha lo schermo personalizzabile e, soprattutto, non si limita a mostrarti soltanto le parole. Dotato di connessione Bluetooth, puoi connettere le tue cuffie per ascoltare Audiolibri e tanto altro ancora. Altro fattore da non sottovalutare? È impermeabile per non rovinarsi neanche se leggi al mare o in piscina!

eReader colorato: i dettagli del dispositivo Kobo

Per essere più specifici, le caratteristiche tecniche di Kobo Clara Colour sono:

display eInk Kaleido 3 da 6 pollici;

rivestimento antiriflesso;

dimensioni compatte;

sistema operativo elementare da utilizzare;

personalizzazione dell’impaginazione;

batteria con autonomia di settimane intere;

intere; 16 GB di spazio di archiviazione sufficienti per migliaia di titoli.

L’occasione di Amazon

Per acquistare il tuo Kobo Clara Colour non perdere questa chance su Amazon. Lo sconto del 12% ti permette di risparmiare subito e di farlo tuo a soli 149€. Cosa aspetti?