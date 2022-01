Kodak Mini 2 Retro: stampa le tue foto in un attimo a prezzo super

Smettila di aspettare per vedere i tuoi momenti più belli su carta, con la Kodak Mini 2 Retro potrai stampare da solo le tue foto subito e ovunque tu sia. Una piccola stampante fotografica in grado di offrire stampe di qualità professionale istantaneamente e con un costo ridotto, disponibile su Amazon a soli 89 euro.

Stampante fotografica portatile Kodak Mini 2 Retro: caratteristiche tecniche

La Kodak Mini 2 si caratterizza per un design semplice ed estremamente compatto disponibile nelle varianti nera, bianca e il tradizionale giallo con rifiniture rosse di Kodak. La stampante è completamente wireless e può essere utilizzata da qualsiasi dispositivo mobile. Grazie alla batteria integrata potrai portarla sempre con te e stampare immediatamente i tuoi scatti migliori, per te o per condividerli. Per Android e iOS è disponibile anche l’app dedicata dalla quale potrai controllare lo stato della batteria e personalizzare i tuoi scatti. Potrai aggiungere cornici, sticker o dediche, oppure stampare perfino in modalità borderless, aspetto senza dubbio interessante. Si tratta di un dispositivo estremamente comodo, immancabile per gli appassionati di fotografia.

Naturalmente un aspetto cruciale sono le cartucce, che determinano la qualità della stampa e la resa della fotografia. A tal proposito, la tecnologia Kodak 4Pass consente di stampare in alta risoluzione, mentre la laminatura protettiva preserva i colori proteggendo la foto da acqua e impronte. Inoltre, si tratta di una tra le cartucce più accessibili dell’intero mercato, consentendoti di risparmiare rispetto alla stampa dal fotografo. Insomma, un dispositivo estremamente semplice quanto efficace ideale per raccogliere tutti i tuoi momenti più belli istantaneamente, ad un prezzo decisamente conveniente.

Grazie al coupon di 10 euro attivabile direttamente dalla pagina, la Kodak Mini 2 Retro potrà essere tua a soli 89,99 euro su Amazon.